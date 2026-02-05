Illuminazione pubblica, interrogazione di Fratelli d'Italia

Il Capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio Comunale, Marco Olzi, insieme al Consigliere Luca Fedeli, hanno presentato un’interrogazione per richiamare l’attenzione dell’Amministrazione comunale sulle

persistenti criticità che interessano il servizio di illuminazione pubblica in diverse zone della città. Da tempo, infatti, numerosi cittadini segnalano problemi legati a impianti spenti, illuminazione insufficiente, guasti non

risolti e interventi di manutenzione tardivi. Una situazione che, nel corso dei mesi, si è progressivamente aggravata, trasformandosi in un disagio costante per residenti, lavoratori, studenti e utenti della strada.

“Le segnalazioni che riceviamo” dichiarano Olzi e Fedeli, non riguardano singoli episodi occasionali, ma descrivono un quadro complessivo preoccupante, fatto di disservizi ripetuti e di una gestione che appare spesso

poco tempestiva e poco efficace. L’illuminazione pubblica è un servizio fondamentale per la qualità della vita urbana e non può essere lasciata all’improvvisazione”.

Le problematiche più evidenti si concentrano in aree particolarmente frequentate e strategiche, come Viale Po, Piazza Cadorna, Via Giuseppina, il cavalcavia e la zona di Bagnara e del Battaglione. In questi contesti,

l’illuminazione risulta spesso carente nelle ore serali e mattutine, con lampioni spenti o funzionanti in modo discontinuo. “In molte situazioni ci troviamo di fronte a tratti completamente al buio o illuminati in modo inadeguato per lunghi periodi. Questo testimonia una mancanza di programmazione efficace e di controllo puntuale sullo stato degli impianti”.

Nel mirino di Fratelli d’Italia c’è anche la recente proroga del contratto di gestione dell’illuminazione pubblica, concessa per un ulteriore anno a causa dei ritardi nell’espletamento della nuova gara. “La proroga, spiegano Olzi e Fedeli, rappresenta una scelta che comporta un impegno economico significativo per il Comune. Proprio per questo motivo, dovrebbe andare di pari passo con un innalzamento degli standard qualitativi del servizio. Invece, i problemi continuano a ripetersi, senza che si intraveda un reale cambio di passo”. Secondo i due esponenti di Fratelli d’Italia, la prosecuzione del rapporto contrattuale con l’attuale concessionario non può tradursi in una semplice continuità amministrativa, priva di verifiche e di obiettivi concreti. “Quando si decide di prorogare un contratto così rilevante è indispensabile pretendere impegni chiari, tempi certi per la risoluzione dei guasti e un monitoraggio costante delle prestazioni. Le numerose segnalazioni che riceviamo dimostrano che, ad oggi, questi elementi non sono sufficientemente garantiti”.

Con l’interrogazione presentata in Consiglio Comunale, Olzi e Fedeli chiedono all’Amministrazione di fare piena chiarezza sulle cause delle continue criticità, sulle modalità di controllo del servizio, sugli obblighi contrattuali del gestore e sulle tempistiche previste per il ripristino dell’illuminazione nelle zone segnalate. Viene inoltre sollecitata una valutazione sull’attuale organizzazione degli orari di accensione, affinché siano più coerenti con le reali esigenze della città e con i flussi quotidiani di persone e veicoli. “L’illuminazione pubblica” concludono Olzi e Fedeli “è un servizio essenziale che richiede programmazione, controllo e responsabilità. Le criticità emerse non possono essere considerate normali né accettabili, soprattutto alla luce della proroga del contratto in essere. È necessario che l’Amministrazione verifichi con attenzione il rispetto degli obblighi contrattuali e intervenga con determinazione per garantire standard adeguati di funzionamento”.

