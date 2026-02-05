Infortunio sul lavoro a Crotta. Autotrasportatore investito dal transpallet: è grave

Grave infortunio sul lavoro, oggi pomeriggio a Crotta d’Adda. In condizioni serie, un autotrasportatore di 70 anni residente a Cremona, ricoverato in codice rosso in ospedale a Cremona. L’uomo, dipendente di un’azienda, si trovava a Crotta d’Adda per scaricare del materiale, quando è stato investito dal transpallet.

Il dipendente non ha però ritenuto necessario chiamare i soccorsi, e ha fatto rientro a Cremona. Poco dopo le 13,30, però, si è sentito male. Si trovava in via degli Artigiani quando ha chiamato il 118.

Sul posto sono arrivate l’ambulanza e l’auto medica che hanno trasportato il dipendente in ospedale. Accertamenti sono in corso da parte dei responsabili di Ats Val Padana e dei carabinieri.

