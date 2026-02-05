La Colonna Mobile Provinciale di Cremona impegnata a Milano Cortina 2026

La Colonna Mobile Provinciale della Provincia di Cremona, composta dai volontari della Protezione Civile, è impegnata nel distretto di montagna delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026, operando a supporto dei territori della provincia di Sondrio. L’intervento è finalizzato a garantire assistenza alla popolazione, supporto logistico e presidio delle telecomunicazioni, elementi fondamentali per la gestione della sicurezza e delle emergenze in un contesto complesso come quello olimpico.

Le attività affidate ai volontari riguardano in particolare i settori della logistica e delle telecomunicazioni, assicurando la piena funzionalità operativa del sistema di Protezione Civile. La capacità operativa è garantita 24 ore su 24, con un’attività prevalente nelle fasce diurne e serali e la disponibilità di intervento notturno in caso di emergenza. Ogni turno operativo della Colonna Mobile Provinciale è dotato di un proprio referente.

Per la funzione logistica, il primo turno operativo, dal 4 al 7 febbraio, è coordinato da Simone Freri del Gruppo Comunale Castrum Leonis di Castelleone. Seguiranno Ivan Stefanini del Gruppo Comunale Platina di Piadena Drizzona, Lorenzo Albertoni del Gruppo Comunale di Sospiro, Giandomenico Iezzi del Gruppo Comunale Il Pilastrello di Dovera e, a chiusura delle attività, Andrea Freri dell’Associazione Gerundo ODV di Madignano. Per la funzione telecomunicazioni, il referente della Colonna Mobile Provinciale è Manuel Maggi dell’Organizzazione di Volontariato Lo Sparviere.

Per le telecomunicazioni sono impegnati venti volontari appartenenti a otto associazioni, che garantiscono il presidio e il supporto alle reti di comunicazione a servizio delle attività di Protezione Civile. Le organizzazioni coinvolte sono: O.V. Lo Sparviere di Camisano, O.V. Padus di Gerre de’ Caprioli, Gruppo Comunale di Casalmaggiore, Gruppo Comunale di Cremona, Gruppo Comunale di Rivolta d’Adda, Gruppo Comunale San Marco di Casaletto Ceredano, Gruppo Comunale di Spino d’Adda e G.I. Vacchelli di Palazzo Pignano.

Sono complessivamente sessanta i volontari impegnati nella funzione logistica, appartenenti a diciassette associazioni, distribuiti su cinque turni operativi: Gruppo Comunale di Bonemerse, Casaletto Ceredano, Casalmaggiore, Cremona, Dovera, Gombito, Platina, Sospiro, Spino d’Adda, Vacchelli, Castelleone, Gerundo ODV, Grifone ODV, Aquile ODV, N.O.R.E. ODV, S.O.I.C. ODV e Atlante ODV.

Tutti i volontari impiegati sono adeguatamente formati e attrezzati per la gestione delle emergenze. Le attività si concluderanno il 23 febbraio, data prevista per il rientro della Colonna Mobile in Provincia di Cremona.

Il coordinamento delle operazioni è affidato al Servizio Provinciale di Protezione Civile della Provincia di Cremona con il supporto del CCV, che assicura l’integrazione operativa e il raccordo con il sistema regionale di Protezione Civile. L’impiego della Colonna Mobile Provinciale rappresenta un ulteriore riconoscimento della sua importanza strategica e dell’elevato livello di professionalità già dimostrato in numerosi interventi, confermandosi una risorsa fondamentale al servizio dei cittadini e dei territori.

“Desidero esprimere, a nome dell’intera Provincia di Cremona, un sincero ringraziamento a tutte le volontarie e i volontari impegnati in questo importante servizio – dichiara il presidente della Provincia di Cremona, Roberto Mariani –. La loro competenza, disponibilità e spirito di servizio rappresentano un valore straordinario non solo per il nostro territorio, ma anche a livello regionale e nazionale. La presenza della Colonna Mobile cremonese nel contesto delle Olimpiadi Milano-Cortina è motivo di orgoglio e testimonia l’affidabilità del nostro sistema di Protezione Civile”.

