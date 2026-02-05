Le vaccinazioni frenano l'influenza, il parere dei farmacisti

L’influenza continua a colpire le case degli italiani anche in questo inizio di 2026: parliamo di 11,3 casi per mille assistiti, e un totale di circa 621mila persone colpite in tutta Italia, nonostante ciò, i numeri fotografano una situazione in miglioramento, posizionando l’influenza nella fascia di intensità bassa. Il monitoraggio viene effettuato dall’Istituto Superiore di Sanità.

A Cremona il picco è stato principalmente a dicembre, con le farmacie primo punto di riferimento per combattere i malanni di stagione come racconta il farmacista Filippo Ziliotti: “C’è stato un picco influenzale abbastanza forte nelle ultime settimane di dicembre. Adesso la situazione è tornata sotto controllo. Qui le richieste sono di tutto e di più. Mal di gola, e quindi sciroppi per la tosse grassa, tosse secca. Anche i bambini sono molti ad essere ammalati, con la ripresa delle scuole è normale, infatti i numeri variano proprio in concomitanza delle lezioni dei più piccoli”.

I numeri bassi sono figli di una campagna vaccinale efficace in Lombardia, prosegue Ziliotti: “La campagna vaccinale ha funzionato molto bene in Regione Lombardia. Le farmacie e anche nel nostro caso, abbiamo effettuato molte vaccinazioni tutti i giorni, questa rimane sempre l’arma principale per combattere le forme influenzali”.

Molti si affidano i tamponi per poi scegliere le cure adatte, conclude il farmacista: “Ci sono diversi tamponi sia per differenziare le forme virali fra Covid e influenza e questa è sicuramente un’indagine molto importante che permette poi dopo al medico eventualmente di prescrivere il farmaco corretto. I tamponi li abbiamo sempre fatti dal Covid e li continuiamo a fare con il nostro personale, con gli infermieri e farmacisti. Ci sono poi naturalmente dei test che si possono fare anche a casa”.

