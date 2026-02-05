Mariah Carey canterà ‘Nel blu dipinto di blu’ durante la cerimonia di apertura di Milano Cortina? Lo spoiler sui social

(Adnkronos) – Una sorpresa inaspettata e uno spoiler destinato a diventare virale nel giro di poche ore. Durante le prove allo stadio San Siro, in vista della cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026, Mariah Carey si è esibita ieri, mercoledì 4 gennaio, sulle note di ‘Nel blu dipinto di blu’, il celebre brano di Domenico Modugno. Alcuni presenti sugli spalti dello stadio hanno ripreso il momento con i propri smartphone, pubblicando i video sui social. In breve tempo, le immagini hanno iniziato a circolare online, svelando in anticipo uno dei momenti più attesi dello show inaugurale.

Nei filmati si vede chiaramente la popstar americana interpretare il celebre ‘Volare’ con grande intensità, affiancata da un’imponente scenografia luminosa. Una scelta non casuale, che rappresenta un chiaro omaggio alla cultura musicale italiana e alla città di Milano, visto che si tratta di uno dei brani più conosciuti al mondo.

Nonostante la riservatezza che solitamente circonda le prove di eventi di questa portata, i video pubblicati hanno finito per anticipare uno dei momenti clou della serata. Era noto che avrebbe cantato un brano italiano ma il titolo era stato tenuto segreto. L’attesa resta comunque altissima. La performance completa andrà in scena durante la cerimonia di apertura in programma venerdì 6 febbraio, quando San Siro si trasformerà nel palcoscenico principale dei Giochi invernali. (di Federica Mochi e Michele Antonelli)