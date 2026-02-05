Ultime News

5 Feb 2026 Et In Arcadia Lego, l'arte contemporanea di Bolcato in mostra al DAV di Soresina
5 Feb 2026 L'Asst di Cremona presta otto professionisti per i soccorsi di Milano-Cortina
5 Feb 2026 La Vittoria Alata debutta a Palazzo Lombardia, Fontana: "Simbolo di queste Olimpiadi"
5 Feb 2026 Vecchiola dentro la partita: 16 punti, minuti pesanti e maturità nella sesta vittoria Juvi
5 Feb 2026 Cremona: dopo la pioggia buche, disagi e segnalazioni
Mattarella riceve la giacca ufficiale dell’Italia Team al Villaggio olimpico

MILANO (ITALPRESS) – “Sono leggermente fuori età per l’Olimpiade e a dire il vero anche da giovane non sarei stato selezionato… Grazie per il dono, lo conserverò con affetto e lo indosserò perchè non è solo significativo ma anche prezioso, vi accompagnerà in questi Giochi e questo gli conferisce anche un grande valore”. Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, durante la visita al Villaggio olimpico di Milano dove ha ricevuto dagli atleti la giacca ufficiale dell’Italia Team con tanto di nome.

