Ultime News

5 Feb 2026 Valentina Rodini "modella" per le divise olimpiche di Milano Cortina
5 Feb 2026 Politecnico di Cremona, incontro formazione-lavoro per i ragazzi
5 Feb 2026 La Colonna Mobile Provinciale di Cremona impegnata a Milano Cortina 2026
5 Feb 2026 Cremona Solidale, presentato il budget 2026: ritoccate le rette
5 Feb 2026 Il ciclismo cremonese nelle "Storie" di CR1
Video Pillole

Milano-Cortina, Ghedina “Emozionato, ma ora vivrò i Giochi da cronista”

MILANO (ITALPRESS) – “L’emozione è tanta. È chiaro che non c’è più quella tensione che avevo quando ero atleta, in quei momenti devi portare a casa il risultato: ora me le vivrò da cronista, da inviato, guarderò gli atleti e le varie gare dei nostri italiani” Lo ha dichiarato l’ex discesista azzurro Kristian Ghedina parlando delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Sulle prime Olimpiadi diffuse, Ghedina ha dichiarato: “Questo è un esperimento, una prova che il Cio ha voluto fare, sono state fatte in questo modo per recuperare e non fare spese madornali, per cercare di sfruttare le strutture già esistenti. In parte è stato fatto, il progetto ci sta, ora bisogna aspettare la fine dei Giochi per tirare le somme”.
pia/gm/azn

