Novità per il prossimo autunno: la Festa del Torrone passa da 9 a 16 giorni

Passa da 9 a 16 giorni, dal 7 al 22 novembre, la Festa del Torrone edizione 2026. Ad annunciarlo l’organizzatore, SGP Grandi Eventi di Stefano Pellicciardi.

Dopo anni di crescita costante, di pubblico sempre più numeroso e di un programma capace di rinnovarsi restando fedele alla tradizione, la Festa del Torrone compie un passo naturale ma ambizioso: da due a tre weekend, moltiplicando le occasioni di incontro, scoperta e meraviglia.

Per la sua 29ª edizione la Festa del Torrone si trasforma così in un’esperienza diffusa che abbraccia il mese di novembre, alternando appuntamenti nei weekend a momenti infrasettimanali pensati per vivere Cremona con ritmi diversi, più intimi e profondi.

Saranno confermati i momenti più iconici che hanno fatto la storia della Festa del Torrone, dalla suggestiva rievocazione storica del matrimonio tra Bianca Maria Visconti e Francesco Sforza al grande spettacolo finale, che ogni anno sorprende e incanta il pubblico. Accanto a questi appuntamenti simbolo, l’edizione 2026 custodisce nuove esperienze e contenuti inediti.

Due settimane significano anche più spazio per sperimentare: degustazioni sensoriali, percorsi guidati, workshop interattivi per tutte le generazioni e incontri culturali che esplorano il legame tra memoria storica e innovazione gastronomica.

“Trasformare un format consolidato in due settimane di evento è stata una sfida importante – racconta Stefano Pelliciardi – ma è anche il risultato di un percorso fatto di riscontri straordinari, di pubblico, di produttori e di una città che ha dimostrato di credere profondamente in questa manifestazione. Oggi la Festa del Torrone è uno spazio di confronto, di celebrazione e di convivialità, con un respiro sempre più internazionale.”

“Sedici giorni di manifestazione significano più opportunità per la città, per le attività economiche e per il sistema dell’accoglienza, oltre a una fruizione più equilibrata e sostenibile dell’evento – ha detto il sindaco Andrea Virgilio, a cui ha fatto eco l’assessore al Turismo Luca Burgazzi: “la Festa del Torrone cresce, guardando al futuro senza perdere il legame con la propria storia e con l’identità di Cremona”.

“Una scelta che rafforza ulteriormente il valore di un evento capace di valorizzare una delle produzioni locali più rappresentative e identitarie del territorio, ampliandone l’impatto in termini di attrattività turistica ed economica”, ha commentato Giandomenico Auricchio, presidente di Camera di Commercio Cremona, Mantova e Pavia – le imprese del settore riconoscono nell’estensione temporale un’occasione strategica per valorizzare non solo i propri prodotti, ma anche le competenze maturate dalla tradizione e la capacità di innovare processi e produzioni”.

“Noi crediamo nel valore del nostro legame con la comunità locale – ha detto Riccardi Viani, AD Sperlari – siamo orgogliosi di sostenere questa iniziativa proprio nell’anno del nostro 190esimo anniversario, per una manifestazione che rinforzi ulteriormente la partecipazione e il senso di appartenenza della nostra comunità”.

“In questi anni la manifestazione ha raggiunto livelli di crescita un tempo inimmaginabili, anche in contesti nazionali e internazionali, generando un ritorno concreto per l’intera città di Cremona – ha detto Massimo Rivoltini, AD dell’omonima azienda – disporre di più tempo consente una gestione più equilibrata del palinsesto, rendendo gli eventi maggiormente fruibili e permettendo il coinvolgimento di un numero più ampio di protagonisti del mondo commerciale e mediatico”.

La Festa del Torrone è promossa e sostenuta dal Comune di Cremona e dalla Camera di Commercio di Cremona, Mantova, Pavia, con il patrocinio di Regione Lombardia e Provincia di Cremona. Sponsor storici sono Sperlari Spa, Rivoltini Alimentare Dolciaria srl, Vergani spa, Pernigotti spa e Centro Commerciale Cremona Po.

© Riproduzione riservata