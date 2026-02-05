Pecoraro Scanio “Cucina italiana antispreco per natura,priorità educare giovani”

ROMA (ITALPRESS) – In occasione della Giornata contro lo spreco alimentare del 5 febbraio , Alfonso Pecoraro Scanio, Presidente della Fondazione UniVerde ed ex Ministro delle Politiche Agricole, richiama l’attenzione sul valore culturale, ambientale e sociale della cucina italiana come modello di sostenibilità. “Contrastare lo spreco alimentare significa valorizzare uno dei motivi per cui la cucina italiana è stata riconosciuta Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO: la sua profonda sostenibilità”, afferma Pecoraro Scanio. “La tradizione gastronomica italiana nasce dal rispetto delle risorse e dalla capacità di utilizzare tutto ciò che la terra offre”. Un esempio concreto arriva dalle realtà agricole virtuose e Pecoraro Scanio lancia il suo appello proprio dal Mercato di Campagna Amica di San Teodoro a Rome e spiega “anche parti spesso considerate scarto, come la cosiddetta “barba” delle carote, vengono recuperate e utilizzate, ad esempio nelle frittate. Piccoli gesti che dimostrano come un’agricoltura basata sul rispetto degli equilibri naturali e su criteri di agricoltura rigenerativa possa ridurre lo spreco, creare economia circolare e tutelare l’ambiente”. “L’Italia è ricca di ricette antispreco – prosegue – dalla ribollita alla mozzarella in carrozza, dalle polpette ai minestroni della tradizione contadina, piatti che recuperano e valorizzano il meglio delle nostre produzioni. Questo patrimonio va difeso e rilanciato”. Pecoraro Scanio pone infine l’accento sull’educazione alimentare delle nuove generazioni: “È inaccettabile che nelle scuole siano ancora presenti distributori automatici pieni di merendine iperprocessate, mentre registriamo livelli di obesità infantile preoccupanti. Serve una vera campagna culturale contro lo spreco e per una corretta alimentazione, soprattutto rivolta ai giovani. Un Paese leader mondiale nel settore agroalimentare non può ignorare questo tema”.

(Fonte video: Fondazione UniVerde)