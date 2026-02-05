Ultime News

5 Feb 2026 Et In Arcadia Lego, l'arte contemporanea di Bolcato in mostra al DAV di Soresina
5 Feb 2026 L'Asst di Cremona presta otto professionisti per i soccorsi di Milano-Cortina
5 Feb 2026 La Vittoria Alata debutta a Palazzo Lombardia, Fontana: "Simbolo di queste Olimpiadi"
5 Feb 2026 Vecchiola dentro la partita: 16 punti, minuti pesanti e maturità nella sesta vittoria Juvi
5 Feb 2026 Cremona: dopo la pioggia buche, disagi e segnalazioni
Pichetto “Tra Italia e Algeria rapporto fortissimo, è un partner strategico”

ALGERI (ALGERIA) (ITALPRESS) – “Il rapporto tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Algerina è fortissimo, l’Algeria non è solo il grande fornitore di gas per l’Italia ma è anche un partner strategico del Piano Mattei per sviluppare moltissime attività sulle quali sono impegnate tante imprese italiane”. Così il ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, che ha partecipato ad Algeri a una conferenza su sfide e opportunità per una più stretta collaborazione regionale tra il Nord Africa, l’Europa e l’Africa subsahariana.

(Fonte video: Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica)

