Salute mentale, Marullo di Condojanni “Investire per benessere della comunità”

ROMA (ITALPRESS) – “Prima si affrontano i temi di salute mentale, maggiori sono le possibilità di soluzione e di dare ai giovani una vita serena, tranquilla e normale”. Così il CEO di Angelini Pharma, Sergio Marullo di Condojanni, a margine del “Dialogo sulla salute mentale” organizzato dall’azienda a Roma. “La prima cosa è la consapevolezza”, bisogna “far passare i messaggi che i social media sono sicuramente un veicolo di relazione, ma vanno utilizzati e non sostituiti alle relazioni personali. E poi ovviamente si deve prestare molta attenzione ai primi segni, se ci sono difficoltà relazionali o comunque dei segni di non totale equilibrio: la raccomandazione è affrontarli subito. Stiamo facendo varie campagne, una con European House Ambrosetti che si chiama Headway, volta proprio a mettere l’accento sui temi della consapevolezza, dicendo che la salute mentale è importante, facendo capire che di fatto investire sulla salute mentale vuol dire investire sul benessere della comunità”.

