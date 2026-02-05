Ultime News

5 Feb 2026 Via Zaist, corsia chiusa: venerdì prevista fresatura e riasfaltatura
5 Feb 2026 Infortunio sul lavoro a Crotta. Autotrasportatore investito dal transpallet: è grave
5 Feb 2026 Borgo Loreto quartiere dimenticato: la denuncia del centrodestra
5 Feb 2026 Novità per il prossimo autunno: la Festa del Torrone passa da 9 a 16 giorni
5 Feb 2026 Maltrattamenti: denunce in aumento, ma le archiviazioni sono più della metà
Salute mentale, Quintavalle “Riadattare i servizi per affrontare il problema”

ROMA (ITALPRESS) – Per la salute mentale “non parlerei di emergenza, ma parlerei di cambiamento della società: dobbiamo riadattare tutte le nostre armi. Abbiamo dei servizi psichiatrici che funzionano molto bene, oggi la situazione è cambiata perché naturalmente c’è una età che cresce, quindi abbiamo una fascia 80-100 anni a cui pensare: solitudine, depressione e quindi creare per loro delle circostanze che evitino queste. Abbiamo degli adolescenti che già dai dieci anni in poi sono a rischio di dipendenza da tablet, telefonino e dai social, ma anche purtroppo alle dipendenze vere, quindi dobbiamo creare sportelli per la fragilità, psicologi per l’ascolto, una serie di situazioni nuove che si vanno però a legare a quello che già esiste e che funziona”. Così il direttore generale dell’ASL Roma 1, Giuseppe Quintavalle, a margine del “Dialogo sulla salute mentale” organizzato da Angelini Pharma a Roma.
