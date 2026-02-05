Ultime News

5 Feb 2026 Cumulo pena di oltre tre anni: 53enne arrestato dai carabinieri
5 Feb 2026 Lancio petardo: il 19enne arrestato chiede scusa ad Audero, alle squadre e ai tifosi
5 Feb 2026 Cremonese, assenze a centrocampo: possibile maglia dal primo minuto per Maleh e Thorsby
5 Feb 2026 Buche e terreni impraticabili: strade groviera e campi allagati nel cremonese e casalasco
5 Feb 2026 Donna di 60 anni investita in corso Matteotti: non è grave. Conducente accecato dal sole
Video Pillole

Terna, 40 nuovi operatori per i Lavori Sotto Tensione

ROMA (ITALPRESS) – Entrano in servizio a Terna 40 nuovi operatori per Lavori Sotto Tensione (LST). Si tratta di tecnici altamente specializzati in grado di operare – unici in Italia – su impianti in alta e altissima tensione in servizio, cioè su elettrodotti che continuano a trasmettere energia elettrica. Il Gruppo guidato da Giuseppina Di Foggia è infatti il solo autorizzato dal Ministero a eseguire lavori sotto tensione. La cerimonia di “investitura” di questi veri e propri stuntmen dell’alta tensione ha avuto luogo a Roma, in occasione del “Celebration Day LST 2026”
