Valentina Rodini "modella" per le divise olimpiche di Milano Cortina

Mercoledì sera a Milano, alla vigilia dei giochi olimpici di Milano Cortina, è andato in scena l’Olympic Winter Fashion Showcase del Comitato Olimpico Internazionale, una passerella di moda con una selezione di divise, abbigliamento tecnico e outfit che gli atleti di tutto il mondo indosseranno dentro e fuori dalle competizioni.

L’evento ha messo in luce il dialogo tra innovazione e stile, mostrando come tecnologie all’avanguardia si combinino con l’eleganza distintiva di ciascuna squadra. A presentare questi capi sono stati gli stessi atleti Olimpici, che hanno sfilato con una selezione di look dei vari Comitati Olimpici Nazionali. Tra di loro in passerella anche la cremonese Valentina Rodini con le divise bianche di EA7 del Team Italia.

Dopo aver portato la fiamma olimpica, la giovane atleta ha vissuto in prima persona un grande momento con gli occhi di tutto il mondo puntati su Milano.

