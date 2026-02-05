Vecchiola dentro la partita: 16 punti, minuti pesanti e maturità nella sesta vittoria Juvi

Nella sesta vittoria consecutiva della Ferraroni Juvi Cremona, contro una Libertas Livorno fisica e nervosa, Tommaso Vecchiola, play classe 2004, firma una delle sue prestazioni più solide della stagione: 16 punti, presenza costante nei momenti chiave e la sensazione, sempre più evidente, di un giocatore che sa stare dentro la partita anche quando pesa.

A fine gara, ai microfoni di Basket&co (guarda qui l’ultima puntata) , Vecchiola parte dal collettivo: “È stata una bella serata. Come al solito è venuto fuori il collettivo, perché quando vinciamo siamo tutti protagonisti in maniere diverse. Magari non col tabellino, ma con tutte le piccole cose che si vedono in campo e che cerchiamo di esprimere”.

Il tabellino, però, racconta eccome: 16 punti, tanti viaggi in lunetta e minuti giocati con continuità anche in un finale delicatissimo: “Stasera è andata bene. Ho fatto canestro e tiri liberi, non da tre punti ma dalla lunetta sì. Siamo una squadra dove c’è tanta concorrenza. Tutti possono stare in campo, poi ci sono momenti in cui qualcuno è più utilizzato e altri meno. Sono contento che il coach mi stia utilizzando in fasi importanti della partita, non è la prima volta, ma stasera in particolare sì”.

Nel finale, quando la partita si è fatta ruvida e Livorno ha provato a spostare l’inerzia anche sul piano emotivo, Vecchiola non ha arretrato di un passo: “Stasera è andato tutto bene. Ho visto situazioni in cui potevo attaccare, rubare falli visto che c’era il bonus e ne ho approfittato. Alla fine abbiamo rischiato un pochino, ho fatto anche una palla persa stupida sul raddoppio a fondo campo, ma l’importante era portarla a casa”.

Dall’altra parte si è percepita anche una certa frustrazione avversaria, a partire da Matt Tiby che ha dovuto lasciare il campo per un fallo tecnico proprio ai danni di Vecchiola: “Non è la prima volta. Anche l’anno scorso succedeva spesso. Quest’anno è il primo in A2 e in certi momenti vedo che giocatori più grandi si innervosiscono se le cose vanno meglio a me e peggio a loro. Sono segnali di debolezza e io ne approfitto”.

Nel match c’era anche un incrocio personale, quello con Matteo Piccoli, ex compagno di squadra in Vanoli, ora a Livorno: “Abbiamo parlato un po’ in generale, mi ha detto che si trova molto bene a Livorno, abbiamo scherzato sui vecchi tempi. È una brava persona, un ex compagno che rivedo sempre con piacere – ma niente commenti a caldo – Erano tutti molto sulle spine, ci può stare. Sarebbe successo anche a me nei loro panni. Gli auguro le migliori fortune per il resto del campionato”.

Basket&co va in onda il lunedì alle 22 su CR1 con le interviste a caldo a cura di Cristina Coppola e Alberto Guarneri. La prossima puntata andrà in onda lunedì 19 gennaio 2026.

