Via Zaist, corsia chiusa: venerdì prevista fresatura e riasfaltatura
A causa dell'asfalto deteriorato per le piogge si era resa necessaria la chiusura di un tratto di tangenziale
Resta parzialmente chiuso il tratto di tangenziale di Cremona lungo la direttrice Mantova–Piacenza. La giornata di oggi, giovedì, è stata dedicata a valutazioni tecniche e a due sopralluoghi da parte dei tecnici di AEM.
Il provvedimento si è reso necessario a causa del grave deterioramento della pavimentazione stradale, danneggiata dalle continue piogge delle ultime settimane.
Nella giornata di domani una ditta specializzata interverrà con operazioni di fresatura e successiva riasfaltatura, utilizzando asfalto specifico a caldo. L’intervento dovrebbe consentire la riapertura del tratto già nella serata di domani o, al più tardi, nella giornata di sabato.
Resterà invece chiusa la bretella che da via Mantova immette su via Zaist: la sistemazione, compatibilmente con le condizioni meteo, è prevista per lunedi.
Il tratto interessato risultava già inserito nel piano asfaltature tra gli interventi considerati più urgenti.