Cremonese, Emil Audero terzo in Serie A per numero di parate effettuate

Emil Audero è uno dei portieri più performanti della Serie A, lo dicono le statistiche. Del numero 1 della Cremonese si sta parlando molto in questi giorni per l’episodio del petardo che gli è stato lanciato addosso dalla Curva Nord contro l’Inter. L’estremo difensore dei grigiorossi ha ricevuto tantissimi elogi provenienti dal mondo del calcio (anche la stessa Inter) e dello sport in generale, per la lealtà e la sportività dimostrate rimanendo in campo e concludendo la partita.

Ma, dal punto di vista calcistico, sono stati sottolineati dalla critica anche i due errori commessi nelle ultime due partite, contro l’Inter in occasione del gol di Zielinski e contro il Sassuolo riguardo la rete di Fadera. Va detto, però, che finora Audero sta disputando un super campionato e in più di un’occasione è risultato decisivo per la Cremo per conquistare punti preziosi.

Per numero di parate compiute, il portiere grigiorosso è terzo in Serie A con un totale di 81 interventi, dietro di pochissimo soltanto a Caprile del Cagliari (84) e Muric del Sassuolo (85). Un dato che risalta ancora di più se si tiene conto che Audero ha saltato quattro partite, giocandone in tutto diciannove.

La gara in cui Audero ha effettuato più parate è stato il match d’andata contro il Verona (terminato con un prezioso pareggio), dove ne ha compiute in tutto 9. Non vanno poi dimenticate le 7 parate effettuate sia nella trasferta di Bologna (dove i grigiorossi hanno ottenuto tre punti) che in quella di Firenze (persa soltanto per una rete arrivata in pieno recupero).

Di contro, in ben quattro occasioni Audero non ha compiuto nessuna parata: nella trasferta di Como, a San Siro contro l’Inter, allo Zini con l’Udinese e in casa contro l’Atalanta. Altro dato che non va dimenticato e che rende bene l’idea di quanto sia stata positiva finora la stagione del portiere della Cremonese è quello che riguarda i clean sheet: 6 in tutto su diciannove gare disputate. In tutto le reti incassate sono state 24.

Dopo un paio di stagioni in cui Audero ha trovato poco spazio in Serie A, l’avventura di quest’anno in grigiorosso lo ha letteralmente rilanciato, offrendogli la possibilità di dimostrare di essere uno dei migliori portieri della massima serie del calcio italiano.

