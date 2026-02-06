Ultime News

6 Feb 2026 Tangenziale, la pioggia ha fatto anticipare i tempi delle asfaltature
6 Feb 2026 Luppolo in Rock, Udo Dirkschneider a luglio a Cremona
6 Feb 2026 Olimpiadi Milano Cortina: i cremonesi alla cerimonia di apertura a San Siro
6 Feb 2026 Coldiretti Donne Cremona: Letizia Troiano è la nuova Responsabile Provinciale
6 Feb 2026 Marta e Gianluca, coppia comica di successo al Ponchielli
Video Pillole

L’arrivo di Vance e Rubio in prefettura a Milano per l’incontro con Meloni

MILANO (ITALPRESS) – La delegazione americana guidata dal vicepresidente J D Vance e dal segretario di Stato Marco Rubio è arrivata in prefettura per un incontro ad alto livello con la premier Giorgia Meloni. Dalla facciata del palazzo della prefettura di Milano hanno ammainato la bandiera del Qatar e innalzato quella degli Stati Uniti d’America. Meloni poco prima ha avuto infatti un bilaterale con l’emiro qatarino Tamim Bin Hamad Al Thani.

