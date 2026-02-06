Luppolo in Rock, Udo Dirkschneider a luglio a Cremona

E’ Udo Dirkschneider l’headliner di sabato 18 luglio al Luppolo in Rock, il festival a forti tinte metal che andrà in scena la prossima estate alle Colonie Padane di Cremona.

La rassegna registra anche un cambio di programma: i White Lion hanno annullato le date estive del loro tour per un problema legato a un membro della band. Al loro posto a calcare il palco del festival ci sarà Pino Scotto.

Gli U.D.O. sono guidati da una vera e propria icona del metal tedesco e internazionale. Udo è un membro fondatore degli Accept e con la band tedesca ha scritto pagine memorabili del metal, contribuendo a definire il suono dell’heavy metal, di matrice europea, con album considerati ormai dei classici del genere come ‘Balls to the Wall’, ‘Restless and Wild’ e ‘Metal Heart’, considerati pietre miliari del genere.

La carriera solista, con la creazione degli U.D.O., ha proseguito su questa strada con album dal suono diretto, potente e senza compromessi, mantenendo lo stile unico della sua voce, caratterizzata da una tonalità ruvida e graffiante, diventata un modello per molti cantanti metal successivi.

Anche Pino Scotto ha come marchio di fabbrica la voce, una delle più riconoscibili del panorama italiano. Ha raggiunto la notorietà come frontman dei Vanadium, storica band heavy rock italiana che negli anni ’80 ha contribuito in modo decisivo alla crescita della scena metal in Italia.

Dopo l’esperienza con i Vanadium, Pino Scotto ha proseguito una lunga carriera solista, restando sempre fedele a un rock diretto e viscerale. Nel 2025 ha pubblicato il nuovo album ‘The Devil’s Call’, un lavoro che unisce influenze blues, rock’n’roll e hard rock, caratterizzato da testi di denuncia sociale e da una forte carica emotiva.

Come nelle precedenti edizioni il Luppolo in Rock conferma il proprio assetto con tre giornate di concerti a pagamento, affiancata da una grande area gratuita con Dj set, food & drink, mercatino a tema e bancarelle artigianali. Sono aperte le prevendite secondo i seguenti prezzi: giornata singola 69 euro (più i diritti di prevendita); abbonamento ai tre giorni 179 euro (più i diritti di prevendita).

