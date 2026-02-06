Ultime News

6 Feb 2026 L'Asst Cremona onora i dipendenti in pensione: cerimonia in Aula Magna
6 Feb 2026 Quartiere Sant’Ambrogio senza pace: ancora furti, anche con i residenti in casa
6 Feb 2026 Il negozio non c'è, dieci mesi al truffatore. La vittima: "Mi sono sentito preso in giro"
6 Feb 2026 Scuola e rispetto dell'ambiente: presentata la nuova edizione di "Water Education"
6 Feb 2026 Lite in casa per un petardo: bimbo chiama i carabinieri, papà condannato per resistenza
Milano Cortina 2026, oggi la cerimonia d’apertura delle Olimpiadi – Diretta

(Adnkronos) – Prendono ufficialmente il via oggi, venerdì 6 febbraio, le Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026. Lo stadio di San Siro sarà teatro della cerimonia di apertura dei Giochi che si svolgerà anche nei territori montani di Cortina – lungo Corso Italia e in Piazza Angelo Dibona -, Livigno e Predazzo. Solo a Cortina sfileranno circa mille atleti, di cui circa 40 azzurri, appartenenti alle discipline legate alle gare di Cortina: sci alpino, curling, bob, slittino e skeleton, con l’aggiunta del biathlon (in gara ad Anterselva-Antholz). 

Alla cerimonia è attesa una presenza istituzionale di massimo livello. Per l’Italia il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, i presidenti di Senato e Camera Ignazio La Russa e Lorenzo Fontana, oltre alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni. 

