Ultime News

6 Feb 2026 San Siro vestita a festa: sono aperti i Giochi Olimpici
6 Feb 2026 L'Asst Cremona onora i dipendenti in pensione: cerimonia in Aula Magna
6 Feb 2026 Quartiere Sant’Ambrogio senza pace: ancora furti, anche con i residenti in casa
6 Feb 2026 Il negozio non c'è, dieci mesi al truffatore. La vittima: "Mi sono sentito preso in giro"
6 Feb 2026 Scuola e rispetto dell'ambiente: presentata la nuova edizione di "Water Education"
Nazionali

Milano Cortina, fischi per Israele alla cerimonia d’apertura

(Adnkronos) –
Fischi hanno accolto la delegazione degli atleti di Israele allo stadio di San Siro oggi, venerdì 6 febbraio, in occasione della cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026. 

Israele si è presentato a San Siro con due portabandiera: Mariia Seniuk, che gareggerà nel pattinaggio artistico, e Jared Firestone, che sarà protagonista nello skeleton. Lo stadio, casa di Milan e Inter, ha registrato il sold out per la cerimonia di apertura dei Giochi olimpici, con 61mila persone che non hanno voluto perdersi il grande show inaugurale, che ha visto tra i protagonisti Laura Pausini e Mariah Carey. 

 

