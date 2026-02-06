Milano-Cortina, Mattarella “attore” sul tram guidato da Valentino Rossi

MILANO (ITALPRESS) – Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella in tram alle Olimpiadi. E’ l’entrata, a sorpresa, che caratterizza il prologo della cerimonia d’apertura di Milano Cortina 2026. Con un autista d’eccezione: Valentino Rossi. Un filmato che vede il capo dello Stato seduto come un comune cittadino, su un tram su cui salgono e scendono passeggeri, alcuni speciali: gli orchestrali del Teatro La Scala o atlete e atleti con gli sci. Per questo filmato che ha inaugurato le Olimpiadi si è scelta la chiave del racconto low profile, una normalità calda e familiare e una punta di autoironia presidenziale. E’ Valentino Rossi a guidare il tram numero 26 che ospita al suo interno Mattarella. All’interno si vede il presidente della Repubblica che interagisce con due bambine a cui è caduto un pupazzetto mascotte dei giochi olimpici (che raccoglie lui da terra) e poi prima di scendere alla fermata dello Stadio Meazza, capolinea del percorso, quando scende, si accorge che il tram è stato condotto da un autista d’eccezione: Rossi in perfetta divisa da tranviere. Con un saluto al pluricampione mondiale di motociclismo si conclude il viaggio di questo tram davvero speciale.

ads/mca1

(Fonte video: Quirinale)