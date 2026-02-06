Milano Cortina, nuovi attacchi da hacker filorussi

(Adnkronos) – A quanto si apprende anche oggi si registrano attacchi Ddos da parte degli hacker filorussi in occasione dell’apertura delle Olimpiadi Milano Cortina. Nel mirino, tra gli altri, ci sarebbero anche la Fondazione Milano Cortina, Leonardo ed Esselunga.

Già nei giorni scorsi il ministro degli Esteri Antonio Tajani aveva rivelato che hacker russi si erano resi protagonisti di attacchi. “Abbiamo anticipato un attacco hacker a una serie di sedi del ministero degli Esteri, a cominciare da Washington, e anche ad alcuni siti di Milano Cortina, con gli alberghi di Cortina”, aveva detto ai giornalisti a Washington. “Questo – aveva rivendicato – grazie anche al lavoro che ha fatto la nostra direzione generale della sicurezza nuova con la riforma del ministero degli Esteri. Abbiamo anticipato un attacco perché si stava preparando questa azione, quindi anche la sicurezza cibernetica diventa fondamentale. Sono molto soddisfatto di questo”. La matrice? “Sono hacker russi”, la risposta del ministro.

Il coinvolgimento in attacchi hacker contro i siti delle Olimpiadi di Milano Cortina e a sedi istituzionali è stato però negato ieri dalla Russia. “Se tali dichiarazioni vengono fatte senza prove, si chiamano calunnie”, ha dichiarato la portavoce del ministero degli Affari esteri di Mosca, Maria Zakharova, all’agenzia statale russa Ria Novosti respingendo al mittente le accuse.