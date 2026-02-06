Nuovo ospedale avanti tutta: entro febbraio l'approvazione del Piano di fattibilità

Entro febbraio l’approvazione del piano di fattibilità tecnico-economica, poi il passaggio in Regione ed entro l’anno l’aggiudicazione dei lavori. Nei primi mesi del 2027 via ai cantieri. Il direttore generale di ASST Cremona Belleri conferma nella Piazza di CR1 l’iter che porterà al nuovo ospedale.

GUARDA QUI LA PUNTATA DI “LA PIAZZA”

“Stiamo rispettando la tabella di marcia, siamo in una fase molto importante che è quella di approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica definitivo, i soggetti istituzionali che sono tenuti a rilasciare dei pareri lo stanno facendo. I pareri ottenuti fino ad oggi sono sostanzialmente positivi, con alcune prescrizioni, alcune variazioni da apportare al progetto che in parte sono già state attuate, in parte verranno inserite nella fase successiva del progetto esecutivo. E’ un passaggio fondamentale per poter poi ottenere la finanziabilità complessiva del progetto.

Stiamo attendendo gli ultimi pareri, ribadisco sono sostanzialmente tutti favorevoli, quindi da questo punto di vista stiamo andando nella direzione che ci siamo prefissati, che è quella comunque di portare a compimento l’approvazione del progetto entro i prossimi 15-20 giorni al massimo. Dopodiché trasferiremo il tutto a Regione Lombardia e al Ministero per l’approvazione definitiva e dopodiché partirà la procedura di gara per aggiudicare i lavori di realizzazione della struttura e la predisposizione del progetto”.

Il Presidente del Consiglio Comunale Pizzetti pensa che ci possa essere la posa della prima pietra entro quest’anno. E’ possibile?

“Su questo stiamo lavorando, non sono certo di poter dire che ce la faremo, dipende anche dall’evoluzione dei tempi dai soggetti che devono valutare il progetto e da quanto poi la procedura di gara durerà. Se tutti i soggetti coinvolti riuscissero ad andare velocissimi potrebbe essere possibile, è difficile. Noi ce la mettiamo tutta”.

© Riproduzione riservata