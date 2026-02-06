Ore 14 sospeso, Milo Infante: “Nessun mistero, mi fermo per le Olimpiadi”

(Adnkronos) – “Nessun mistero: ci siamo fermati per Milano Cortina, come tutti i programmi di Rai2”. Così Milo Infante chiarisce, parlando con l’Adnkronos, che la sospensione di ‘Ore 14’ fino al 22 febbraio si deve, come in generale la programmazione abituale di Rai2, al fatto che la seconda rete si trasforma in questi giorni in rete olimpica.

L’intera programmazione di Rai2 sarà, infatti, dedicata alle Olimpiadi 2026, fatta eccezione per gli spazi informativi del Tg2 che restano invariati. Insieme al programma di Infante, dunque, anche ‘La Porta Magica’, ‘Radio2 Social Club’, ‘I Fatti Vostri’, ‘Bella Ma” e tutti film e telefilm della seconda rete, si sono fermati per far spazio ai giochi olimpici. Solo la maestosa Cerimonia di Apertura di stasera, in diretta dallo stadio Meazza di Milano sarà trasmessa da Rai1 oggi venerdì 6 febbraio a partire dalle 19.50: il resto della programmazione olimpica sarà tutta su Rai2.

“Lo abbiamo spiegato chiaramente al pubblico, congedandoci nella puntata di ieri. Ci fermiamo – sottolinea ancora Infante – perché c’è Milano Cortina che è un evento per noi straordinario. Facciamo il tifo per i nostri atleti e anche per la pace, condividendo pienamente il messaggio del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Quindi tranquillizziamo tutti gli spettatori che stanno leggendo titoli allarmanti sul destino di ‘Ore 12’. Riprendiamo il 23 febbraio con ‘Ore 14’ pomeridiano, con cui andremo avanti fino a maggio, e il 5 marzo con l’edizione di prima serata, che proseguirà fino a giugno”.

“Per il programma serale la pausa olimpica durerà un po’ più a lungo per motivi produttivi: i giochi comportano per la Rai e per gli studi di Milano un impegno molto importante e quindi il ritorno alla programmazione post-olimpica, nel caso dell’appuntamento di prime time, richiederà qualche giorno in più”, spiega Infante. Che poi conclude: “Purtroppo le titolazioni clickbait creano un meccanismo non sempre positivo. Ma non c’è davvero niente di sensazionale nella nostra sospensione”. (di Antonella Nesi)