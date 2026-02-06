Ultime News

6 Feb 2026 Scuola e rispetto dell'ambiente: presentata la nuova edizione di "Water Education"
6 Feb 2026 Lite in casa per un petardo: bimbo chiama i carabinieri, papà condannato per resistenza
6 Feb 2026 Lotta alla mafia: più unite Prefettura e magistratura
6 Feb 2026 Bonaldi fa eco a Schlein: PD tra no al referendum e ascolto popolare
6 Feb 2026 San Giovanni in Croce, minaccia un coetaneo con un taglierino: denunciato
Nazionali

Pensioni, da marzo l’Inps applica il taglio dell’Irpef: gli aumenti

(Adnkronos) – Novità in arrivo sul fronte pensioni. Da marzo, comunica l’Inps, verranno applicate le misure, introdotte dalla Legge di Bilancio, con il taglio dell’Irpef per alcuni scaglioni di reddito. Nello stesso mese, fa sapere ancora l’Inps, verranno pagati anche i conguagli a credito relativi agli importi spettanti a gennaio e febbraio 2026. 

 

E’ prevista la riduzione della seconda aliquota Irpef dal 35% al 33% per lo scaglione di reddito oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro per i titolari di pensioni e di prestazioni di accompagnamento alla pensione (art. 1, comma 3); 

 

Ci sarà un incremento strutturale delle maggiorazioni sociali, riconosciute ai pensionati di età pari o superiore a 70 anni ed agli invalidi civili totali maggiorenni; 

 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...