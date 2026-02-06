Retribuzioni, il settore privato traina gli aumenti





ROMA (ITALPRESS) – Gli stipendi degli italiani sono cresciuti nel 2025, ma non per tutti allo stesso modo. Secondo l’Istat, nella media dell’anno scorso le retribuzioni orarie sono aumentate del 3,1% rispetto al 2024. Nel settore privato la crescita è stata superiore a quella della pubblica amministrazione, trainata soprattutto da agricoltura e industria. Nel solo mese di dicembre l’aumento delle retribuzioni contrattuali è stato del 2,9% su base annua. Gli incrementi più significativi hanno riguardato i ministeri, le forze armate e i vigili del fuoco. Allargando l’orizzonte temporale, emerge però una sostanziale stagnazione dei salari in Italia tra il 2014 e il 2024. Secondo un rapporto del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza dell’Inps, nel decennio l’inflazione è cresciuta più dell’aumento delle retribuzioni, erodendo il potere d’acquisto. Sul fronte dei contratti, sono 27 quelli in attesa di rinnovo, e coinvolgono 5,5 milioni di dipendenti, sostanzialmente divisi in parti uguali tra privato e pubblico. I tempi di attesa per i rinnovi sono scesi da 19,7 mesi, dato rilevato a gennaio 2025, a 18,9 a fine anno.

sat/azn

