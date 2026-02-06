San Giovanni in Croce, minaccia un coetaneo con un taglierino: denunciato

Un giovane è stato denunciato per minaccia aggravata dai Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Casalmaggiore. L’episodio è avvenuto a San Giovanni in Croce nella serata di mercoledì 4 febbraio.

Poco dopo le 20, una pattuglia è intervenuta nel centro del paese a seguito di una segnalazione per una discussione scoppiata per futili motivi tra due giovani. Nel corso del diverbio, uno dei due avrebbe minacciato il coetaneo brandendo un taglierino.

Giunti sul posto, i militari hanno identificato le persone coinvolte e hanno preso in consegna l’aggressore, accompagnandolo successivamente presso la sede della Compagnia di Casalmaggiore per gli accertamenti del caso e la ricostruzione dei fatti.

Il taglierino è stato sequestrato e il giovane è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per minaccia aggravata.

