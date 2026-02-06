Ultime News

San Siro vestita a festa: sono aperti i Giochi Olimpici

di Federica Bandirali

Puntuale alle 20 è iniziato lo spettacolo di musica e colori che ha dato il via alle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina

Lo stadio di San Siro
Fill-1

Un omaggio alla musica e all’”armonia” italiana. Allo stadio di San Siro la cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici Milano-Cortina 2026, un momento magico per lo sport mondiale. Giochi di luce, coreografia e grandi nomi nel palco circolare al centro del Meazza.

Tra le sorprese, l'”arrivo” (in una clip) del Presidente della Repubblica Mattarella su un tram guidato da Valentino Rossi, salutato dagli applausi dei presenti. Presente a San Siro il mondo della politica internazionale, ma anche tanti vip tra cui Chiara Ferragni.

Affascinante la parata delle nazioni, che si è svolta in contemporanea a Milano, Cortina d’Ampezzo e Predazzo.

Chiara Ferragni tra i vip presenti a San Siro

