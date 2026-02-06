Ultime News

6 Feb 2026 Scuola e rispetto dell'ambiente: presentata la nuova edizione di "Water Education"
6 Feb 2026 Lite in casa per un petardo: bimbo chiama i carabinieri, papà condannato per resistenza
6 Feb 2026 Lotta alla mafia: più unite Prefettura e magistratura
6 Feb 2026 Bonaldi fa eco a Schlein: PD tra no al referendum e ascolto popolare
6 Feb 2026 San Giovanni in Croce, minaccia un coetaneo con un taglierino: denunciato
Sanremo 2026, Andrea Pucci in ‘nude look’ sui social: “Sto arrivando”

Nudo alla meta… del festival. Andrea Pucci ha risposto con un post – in cui scrive “Sanremo… sto arrivando” accanto a una foto in cui appare completamente nudo al mare ripreso di fianco ma con il ‘lato b’ bene in vista – all’annuncio della sua partecipazione alla kermesse Sanremo. 

Il comico, come annunciato, avrà il ruolo di co-conduttore della terza serata, giovedì 26 febbraio, di Sanremo 2026.  

 

 

Un post che non è passato inosservato a Carlo Conti, il quale è intervenuto con un commento ironico: “Però sul palco dell’Ariston mettiti almeno un costumino!!!”. “ahahhahahhahahahahahahah boh vediamo”, la controreplica del comico.  

