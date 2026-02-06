Ultime News

6 Feb 2026 Luppolo in Rock, Udo Dirkschneider a luglio a Cremona
6 Feb 2026 Olimpiadi Milano Cortina: i cremonesi alla cerimonia di apertura a San Siro
6 Feb 2026 Coldiretti Donne Cremona: Letizia Troiano è la nuova Responsabile Provinciale
6 Feb 2026 Marta e Gianluca al Teatro Ponchielli mercoledì 11 febbraio
6 Feb 2026 Target Turismo, un sabato nelle chiese cremonesi
Video Pillole

Sicurezza, Conte “Dal governo un decreto che illude gli italiani”

ROMA (ITALPRESS) – “La vera emergenza degli italiani qual è? Il carovita, il carobollette, le lunghissime liste d’attesa. Questo governo invece confeziona un decreto sicurezza per illudere gli italiani. Peraltro miliardi e miliardi per il riarmo, 1 miliardo addirittura buttato nei centri voti in Albania e qui solo 50 milioni, ma di fatto solo per una stretta, per manifestazioni anche pacifiche. Una grande truffa per i cittadini”.

(Fonte video: Movimento 5 Stelle)

