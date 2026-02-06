Target Turismo, un sabato nelle chiese cremonesi
L’itinerario è aperto a tutti gli interessati ed è organizzato nell'ambito del Corso di Storia dell'Arte edizione 2026
Quattro passi tra le nuvole: sabato 7 febbraio alle 14,30 Target Turismo condurrà i visitatori in un viaggio nel Cinquecento, il secolo d’oro della grande pittura cremonese, tutta da scoprire e da rivivere attraverso le grandiose opere conservate nelle chiese del centro storico cittadino.
L’itinerario è aperto a tutti gli interessati ed è organizzato nell’ambito del Corso di Storia dell’Arte edizione 2026 che prevede le lezioni con lo storico dell’arte presso Spazio Comune e le uscite didattiche per scoprire sul territorio i capolavori dei vari periodi artistici trattati durante le lezioni del corso.
Nell’appuntamento di sabato 7 febbraio a cura dello storico dell’arte Luca Maffi, protagoniste saranno le opere e i cicli pittorici più significativi del cinquecento cremonese partendo da due antiche chiese monastiche dove ancora si respira la vita e la committenza dei religiosi che molti secoli fa le abitarono, ovvero S. Abbondio e S. Pietro al Po.
L’itinerario ha inizio presso il refettorio dell’antico monastero lateranense della chiesa di S. Pietro al Po, aperto per l’occasione, con il grandioso affresco di Bernardino Gatti. A seguire la visita della monumentale chiesa. Seconda tappa presso la Cattedrale di S. Maria Assunta, chiesa madre della diocesi che custodisce opere importantissime del secolo in oggetto. Al termine visita di S. Abbondio, con il chiostro e la chiesa nota per lo splendido ciclo dipinto tardo manierista della navata centrale, da sempre legata ai cremonesi per la presenza del Santuario della Bv Lauretana.