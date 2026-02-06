Target Turismo, un sabato nelle chiese cremonesi

L’itinerario è aperto a tutti gli interessati ed è organizzato nell’ambito del Corso di Storia dell’Arte edizione 2026 che prevede le lezioni con lo storico dell’arte presso Spazio Comune e le uscite didattiche per scoprire sul territorio i capolavori dei vari periodi artistici trattati durante le lezioni del corso.

Nell’appuntamento di sabato 7 febbraio a cura dello storico dell’arte Luca Maffi, protagoniste saranno le opere e i cicli pittorici più significativi del cinquecento cremonese partendo da due antiche chiese monastiche dove ancora si respira la vita e la committenza dei religiosi che molti secoli fa le abitarono, ovvero S. Abbondio e S. Pietro al Po.