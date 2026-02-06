Torriani: il progetto "Studenti e Brillanti", stare bene a scuola

Si chiama “ Studenti e Brillanti ” il corso ideato dalla professoressa Cristina Aroldi, partito al Torriani a dicembre 2025 con circa 70 iscritti. “ Brillanti “, nell’animo della prof.ssa Aroldi e della tutor del corso prof.ssa Antonia Mazzolari, è un sostantivo: gli studenti sono dei Brillanti e hanno subito manifestato interesse per una proposta didattica extracurricolare che guardava al loro “stare bene” a scuola e puntava a dare loro un’iniezione di fiducia “con metodo”.

“Il corso nasce da una mia personale riflessione sul valore e la necessità di sviluppare un efficace metodo di studio -racconta Aroldi- credo che ai ragazzi vada dato un ascolto didattico che non è facile garantire: gli studenti vogliono essere ascoltati, aiutati, sostenuti in maniera molto più diretta e personale di quanto si faccia normalmente. Vogliono essere accompagnati… In questo consesso si lavora insieme, dato che una parte del corso è lezione frontale/ partecipata, ma una parte è svolta personalmente dai ragazzi che provano e sperimentano gli strumenti che vengono forniti. Studiano anche insieme, talvolta, dato che chiedo loro di organizzarsi in piccolo gruppo e lavorare utilizzando le strategie che insegno”.