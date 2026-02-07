A Palestrina scoperta un’area per lo smembramento di auto rubate, 2 denunciati

ROMA (ITALPRESS) – I Carabinieri della Compagnia di Palestrina hanno scoperto, il 4 febbraio, un’area rurale utilizzata per l’occultamento e lo smembramento di autovetture rubate, in via San Pietro, a ridosso del centro abitato. Finora sono stati identificati almeno otto veicoli rubati. Due uomini sono stati deferiti in stato di libertà per ricettazione e per reati in materia ambientale, in quanto l’area risultava contaminata da oli esausti e altre sostanze pericolose

(Fonte video: Carabinieri)