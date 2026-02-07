Ultime News

7 Feb 2026 Pellicciardi: "Festa del Torrone extra large, ogni weekend avrà un tema diverso"
7 Feb 2026 Al via la rassegna "il Pianoforte": al Museo del Violino arriva Rudolf Buchbinder
7 Feb 2026 Buche e strade cittadine: il gruppo "Novità a Cremona" interroga la giunta Virgilio
7 Feb 2026 Castelleone, infortunio sul lavoro: donna delle pulizie in ospedale
7 Feb 2026 Ragazza scomparsa a Castelverde: si cerca Antonietta de Rosa
A Palestrina scoperta un’area per lo smembramento di auto rubate, 2 denunciati

ROMA (ITALPRESS) – I Carabinieri della Compagnia di Palestrina hanno scoperto, il 4 febbraio, un’area rurale utilizzata per l’occultamento e lo smembramento di autovetture rubate, in via San Pietro, a ridosso del centro abitato. Finora sono stati identificati almeno otto veicoli rubati. Due uomini sono stati deferiti in stato di libertà per ricettazione e per reati in materia ambientale, in quanto l’area risultava contaminata da oli esausti e altre sostanze pericolose

(Fonte video: Carabinieri)

