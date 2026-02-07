Area Frazzi, posizionate maxi vetrate: lavori al capolinea
Oltre 2 milioni di euro di interventi. I cantieri dei due forni si chiuderanno tra un paio di settimane.
Dopo decenni di abbandono, nell’area dell’ex fornace Frazzi sono quasi completate le opere commissionati dal Comune grazie a fondi del Pnrr e da un cofinanziamento di oltre 700mila euro (per un totale di oltre 2 milioni) che renderanno questo esempio unico di archeologia industriale, un’area espositiva dedicata al cinema, alla fotografia, al museo del cotto, oltre che a spazio per le associazioni.
Nelle ultime ore sono state posizionate le imponenti vetrate sulla facciata: negli ultimi mesi I lavori hanno subìto un’accelerata, per essere completati entro la deadline fissata ad oggi per tutti i cantieri del Pnrr ossia fine marzo 2026. Ebbene, come svelato dall’assessore Paolo Carletti, i cantieri dei due forni si chiuderanno tra un paio di settimane.
Nel dettaglio la vetrata va a completare il restauro del forno piccolo, che ospiterà il laboratorio del cotto.
La sistemazione delle aree esterne, tra il forno e il parcheggio della coop consentirà di creare un nuovo percorso pedonale tra via della Ceramica e i ponti sul Morbasco, rendendo quindi ancora più funzionale l’intervento.