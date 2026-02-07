Castelleone, infortunio sul lavoro: donna delle pulizie in ospedale

Infortunio sul lavoro a Castelleone, nelle prime ore della mattina di sabato.

Protagonista una donna di 65 anni che, mentre stava entrando in azienda per fare le pulizie, è stata travolta da una basculante.

Prontamente allertati i soccorsi, sul posto sono intervenuti, oltre ai sanitari con un’ambulanza e un’auto medica, anche i Carabinieri di Crema e i Vigili del Fuoco.

Dopo i primi controlli e le prime cure sul posto, la donna è arrivata in ospedale Maggiore a Cremona in codice giallo. Non sarebbe in pericolo di vita.

