Castelleone, infortunio sul lavoro: donna delle pulizie in ospedale

di Andrea Colla

Mentre entrava in azienda, è stata travolta da una basculante. Intervenuti i Carabinieri e i Vigili del Fuoco

Infortunio sul lavoro a Castelleone, nelle prime ore della mattina di sabato.

Protagonista una donna di 65 anni che, mentre stava entrando in azienda per fare le pulizie, è stata travolta da una basculante.
Prontamente allertati i soccorsi, sul posto sono intervenuti, oltre ai sanitari con un’ambulanza e un’auto medica, anche i Carabinieri di Crema e i Vigili del Fuoco.

Dopo i primi controlli e le prime cure sul posto, la donna è arrivata in ospedale Maggiore a Cremona in codice giallo. Non sarebbe in pericolo di vita.

