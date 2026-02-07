Ultime News

7 Feb 2026 Pellicciardi: "Festa del Torrone extra large, ogni weekend avrà un tema diverso"
7 Feb 2026 Al via la rassegna "il Pianoforte": al Museo del Violino arriva Rudolf Buchbinder
7 Feb 2026 Buche e strade cittadine: il gruppo "Novità a Cremona" interroga la giunta Virgilio
7 Feb 2026 Castelleone, infortunio sul lavoro: donna delle pulizie in ospedale
7 Feb 2026 Ragazza scomparsa a Castelverde: si cerca Antonietta de Rosa
Catania, aveva 4 chili di cocaina in macchina: arrestato un 35enne

CATANIA (ITALPRESS) – La Polizia di Stato di Catania ha arrestato un uomo di 35 anni con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo cocaina. L’operazione si inserisce nell’ambito delle ordinarie e periodiche attività di contrasto al traffico e allo spaccio di droga condotte dalla Squadra Mobile etnea. La droga, immediatamente sottoposta a sequestro, aveva un peso complessivo di circa quattro chilogrammi. Alla luce di quanto emerso, il 35enne è stato tratto in arresto.

(Fonte video: Polizia di Stato)

