Catanzaro, tentato furto nella chiesa di Petronà: due arresti

CATANZARO (ITALPRESS) – I Carabinieri della Stazione di Petronà (Cz) hanno arrestato in flagranza di reato due uomini del posto, di 48 e 41 anni, gravemente indiziati di tentato furto aggravato in concorso ai danni della Chiesa Madre dei Santi Pietro e Paolo Apostoli e di resistenza a pubblico ufficiale. I fatti risalgono alla notte del 1° febbraio 2026. A seguito del giudizio di convalida, per entrambi è stata applicata la misura cautelare dell’obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria.

tvi/mca2

(Fonte video: Carabinieri)