7 Feb 2026 Cremo, davanti puoi contare su un ariete: ecco come Djuric cambia lo spartito
7 Feb 2026 Nicolò Govoni a CremonaOggi: "Un onore rappresentare la pace alle Olimpiadi"
7 Feb 2026 Referendum, Portesani contro Virgilio: "Legittimo cambiare idea, ma spiegare la giravolta"
7 Feb 2026 Corri con noi: Paolo Venturini a CR2 Sinapsi, lo sport estremo come linguaggio del possibile
7 Feb 2026 "Agri-idee per gli innamorati" e Carnevale: Campagna Amica domenica in Piazza Stradivari
Corteo a Milano, petardi e fumogeni contro la polizia: le immagini

MILANO (ITALPRESS) – Cresce la tensione a Milano per il corteo contro le Olimpiadi invernali e contro la presenza dell’ICE, promosso da sindacati di base, centri sociali e associazioni per il diritto alla casa. I manifestanti, dopo piazzale Gabrio, hanno deviato verso la tangenziale dirigendosi fuori dal tracciato del corteo. Hanno dapprima iniziato a lanciare fumogeni e petardi in direzione dei giornalisti, poi una volta giunti sul punto di strada bloccato dalle forze dell’ordine hanno iniziato a lanciare numerosi petardi e fuochi artificiali. Lo schieramento di forze dell’ordine sta rispondendo con l’uso degli idranti e dei lacrimogeni, seguito da cariche e scontri con i manifestanti.

