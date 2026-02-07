Dalla falegnameria all'arredamento: Castelvetro dice addio a Mario Perini

Castelvetro Piacentino piange Mario Perini, imprenditore cremonese titolare della nota e omonima azienda “Perini arredamenti” con sede nella frazione di Mezzano Chitantolo, appena dopo il ponte in ferro.

Amato e conosciuto da una sponda all’altra del Fiume Po, Perini si è spento all’età di 87 anni, dopo una vita fatta di passione per la sua famiglia, per il suo lavoro e di grande crescita.

Originario di Cremona, ha iniziato come falegname affiancando il padre; siamo nel pieno del grande boom economico e nel 1968 Mario intuisce i grandi cambiamenti in corso, decidendo di passare da una bottega artigiana ad una produzione in serie affiancata al negozio di arredamento.

Una strategia che si rivela ben presto lungimirante e, un poco alla volta, permette di ampliare l’attività e allestire uno show-room a Castelvetro Piacentino che è attualmente di oltre 1.000 mq.

“Mario ha trasformato il suo amore per l’arredamento in una realtà che, ancora oggi, porta avanti i suoi valori di qualità, idee e attenzione al cliente – fanno sapere dal negozio -. La sua eredità vive in ogni progetto, in ogni ambiente che abbiamo arredato, e nel cuore di chi ha avuto il privilegio di conoscerlo. Grazie, Mario, per aver messo passione e impegno in ogni cosa che hai creato”.

Mario Perini lascia la moglie Franca, il figlio Massimo e i nipoti Alessandro, Davide e Giulio; ultimo saluto nella chiesa di Cristo Re a Cremona martedì 10 febbraio alle 9,30.

