7 Feb 2026 Referendum sulla giustizia, Virgilio: "Ecco perché voterò No"
7 Feb 2026 Olimpiadi, Italia show: con Franzoni e Paris arrivano argento e bronzo in discesa libera
7 Feb 2026 Migliori Università d'Europa, la classifica: primato italiano per il Politecnico
7 Feb 2026 Tenta un furto in centro a Cremona: i Carabinieri arrestano un 35enne
7 Feb 2026 Emergenze veterinarie, il servizio cresce: cartelli informativi in tutte le aree cani
Franzoni e Paris argento e bronzo, due medaglie per Italia in discesa libera

Giovanni Franzoni medaglia d’argento e Dominik Paris medaglia di bronzo nella discesa libera maschile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. I due azzurri oggi 7 febbraio salgono sul podio a Bormio nella gara vinta dallo svizzero Franjo von Allmen, che trionfa in 1’51”61: l’elvetico conquista la medaglia d’oro ed è il nuovo campione olimpico. Franzoni chiude in 1’51”81, a 0”20 dal primo posto. Paris è terzo in 1’52”11, a mezzo secondo dall’oro. Per ‘Domme’, che al traguardo si inchina al pubblico, chiusura di una cerchio con la prima medaglia olimpica (unica mancante nel suo palmares) a 36 anni. 

“Che roba… E’ stata una gara strana, in questi giorni non ho avvertito tensione. Poi prima della partenza invece è arrivata, avevo le gambe dure. Ho visto il tempo di von Allmen, ho pensato sarebbe stata durissima. Sono partito decisissimo, la pista era bellissima. Non ho fatto una traiettoria pulitissima alla Carcentina, credo di aver lasciato lì la vittoria”, dice Franzoni ai microfoni della Rai.  

