Ultime News

Nazionali

Genoa-Napoli: orario, precedenti e dove vederla in tv

(Adnkronos) – Torna in campo il Napoli. Oggi, sabato 7 febbraio, la squadra partenopea sfida il Genoa – in diretta tv e streaming – al Ferraris nella 24esima giornata di Serie A. Gli uomini di Conte sono reduci dalla vittoria per 2-1 contro la Fiorentina al Maradona, mentre il Grifone è stato battuto dalla Lazio all’Olimpico per 3-2. 

 

La sfida tra Genoa e Napoli è in programma oggi, sabato 7 febbraio, alle ore 18. Ecco le probabili formazioni: 

Genoa (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Ellertsson, Frendrup, Malinovskyi, Martin; Vitinha, Colombo. All. De Rossi. 

Napoli (3-4-2-1): Meret; Rrahmani, Buongiorno, Juan Jesus; Gutierrez, McTominay, Lobotka, Spinazzola; Vergara, Elmas; Hojlund. All. Conte 

 

Genoa-Napoli sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Dazn, visibili tramite smart tv. La partita si potrà seguire anche in streaming sull’app e sulla piattaforma web di Dazn. 

 

