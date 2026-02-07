Inaugurata al Museo Archeologico "Il giardino privato", mostra dedicata a Chiara Toni

Inaugurata negli ambienti suggestivi del Museo Archeologico di Cremona, la mostra di incisioni “Il Giardino Privato” dedicata a Maria Chiara Toni, riconosciuta come una delle voci più significative e innovative dell’incisione calcografica contemporanea.

Un’esposizione curata da Vladimiro Elvieri e Donatella Migliore, che resterà attiva fino al 6 aprile. Un percorso espositivo che attraversa lastre, bulini, punte, incisioni, matite e disegni e che restituisce con forza e delicatezza insieme lo sguardo profondo dell’artista sull’animo umano.

Le opere in mostra raccontano una vita interamente dedicata all’osservazione sensibile e intelligente dell’uomo, delle sue fragilità, delle sue ombre e delle sue contraddizioni, offrendo al visitatore una riflessione intensa sul nostro tempo, sul conformismo che schiaccia le identità e sulle maschere dietro cui spesso ci nascondiamo, perdendo il senso autentico di noi stessi.

Il tema dell’identità attraversa gran parte della produzione di Chiara Toni, declinandosi nell’identità femminile, in quella di popoli oppressi o in quella, più universale, di ogni individuo continuamente sedotto da modelli e sirene artificiali.

Le incisioni, che le hanno valso prestigiosi riconoscimenti, rappresentano non solo l’espressione più compiuta del suo sentire, ma anche una vera e propria missione artistica, testimoniata simbolicamente dalla collezione di duemila esemplari conservata nel Gabinetto delle Stampe del Museo Civico, frutto delle donazioni degli artisti che hanno partecipato alle dieci edizioni della Biennale internazionale di arte grafica contemporanea “L’Arte e il Torchio”, ideata e organizzata dall’artista insieme a Vladimiro Elvieri, compagno di vita e di ricerca.

L’esposizione mette in luce anche il costante desiderio di sperimentazione che ha guidato Chiara Toni nell’esplorazione delle tecniche incisorie e nel disegno, affrontato non come semplice mezzo espressivo ma come terreno di continua ricerca, portandola a una libertà formale sempre più matura e a risultati tecnici di sorprendente originalità. Una libertà che riflette il suo modo di essere artista e persona, capace di tradurre il proprio sguardo sul mondo in opere di rara intensità espressiva e di straordinaria perizia tecnica.

