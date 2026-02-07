Ultime News

7 Feb 2026 Pellicciardi: "Festa del Torrone extra large, ogni weekend avrà un tema diverso"
7 Feb 2026 Al via la rassegna "il Pianoforte": al Museo del Violino arriva Rudolf Buchbinder
7 Feb 2026 Buche e strade cittadine: il gruppo "Novità a Cremona" interroga la giunta Virgilio
7 Feb 2026 Castelleone, infortunio sul lavoro: donna delle pulizie in ospedale
7 Feb 2026 Ragazza scomparsa a Castelverde: si cerca Antonietta de Rosa
Video Pillole

Longevity Magazine – Puntata del 7/2/2026

MILANO (ITALPRESS) – Tutto per una sana e lunga vita. Nella seconda puntata di Longevity Magazine, format Tv dell’agenzia di stampa Italpress, Ernesto Di Pietro, osteopata e docente di biomeccanica della colonna vertebrale, intervista Matteo Maggioni, direttore UOC Urologia Ospedale Giuseppe Fornaroli di Magenta (MI), e Giuseppe Di Fede, immunologo ed esperto in medicina preventiva e rigenerativa. La salute sessuale maschile, tra disfunzione erettile e sensibilizzazione nel fai-da-te, e il glutatione, una delle molecole della longevità, tra i temi al centro della puntata.

