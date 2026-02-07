Ultime News

7 Feb 2026 Referendum sulla giustizia, Virgilio: "Ecco perché voterò No"
7 Feb 2026 Olimpiadi, Italia show: con Franzoni e Paris arrivano argento e bronzo in discesa libera
7 Feb 2026 Migliori Università d'Europa, la classifica: primato italiano per il Politecnico
7 Feb 2026 Tenta un furto in centro a Cremona: i Carabinieri arrestano un 35enne
7 Feb 2026 Emergenze veterinarie, il servizio cresce: cartelli informativi in tutte le aree cani
Milano-Cortina, Devidè “La partnership con Ita Airways è molto importante”

MILANO (ITALPRESS) – “La partnership con Ita Airways è molto importante perché è scesa in campo non solo per fare branding, ma per occuparsi concretamente del trasporto degli atleti e dei tecnici. Ha portato con orgoglio la Fiamma Olimpica dalla Grecia in Italia e farà lo stesso anche per la Fiamma Paralimpica: Ita Airways ha risposto in maniera celere e con grande dedizione a questo progetto”. Lo ha spiegato Nevio Devidé, Chief Revenue Officer di Fondazione Milano Cortina 2026, a margine del taglio del nastro di Skyway, un’installazione immersiva situata a piazza San Carlo, a Milano, a pochi passi dal Duomo.

