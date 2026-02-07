Ultime News

7 Feb 2026 Cremo, davanti puoi contare su un ariete: ecco come Djuric cambia lo spartito
7 Feb 2026 Nicolò Govoni a CremonaOggi: "Un onore rappresentare la pace alle Olimpiadi"
7 Feb 2026 Referendum, Portesani contro Virgilio: "Legittimo cambiare idea, ma spiegare la giravolta"
7 Feb 2026 Corri con noi: Paolo Venturini a CR2 Sinapsi, lo sport estremo come linguaggio del possibile
7 Feb 2026 "Agri-idee per gli innamorati" e Carnevale: Campagna Amica domenica in Piazza Stradivari
Milano Cortina, primo oro per l’Italia con Francesca Lollobrigida: record olimpico nei 3mila

(Adnkronos) – Una straordinaria Francesca Lollobrigida regala all’Italia la prima medaglia d’oro ai Giochi di Milano-Cortina 2026 e la terza complessiva per il nostro Paese. Nel pattinaggio di velocità femminile la campionessa romana, 35 anni appena compiuti, ha dominato i 3.000 metri femminili imponendo un tempo di 3’54”28, nuovo record olimpico.  

È la prima volta nella storia che il pattinaggio di velocità femminile italiano conquista l’oro ai Giochi invernali. La medaglia d’argento è andata alla favorita norvegese Ragne Wiklund, staccata di 2”26, mentre il bronzo è andato alla canadese Valerie Maltais a +2”65. Tutte le olandesi, invece, sono rimaste fuori dal podio. 

