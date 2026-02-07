Milano-Cortina, Tanzilli “650 mln di investimenti nei territori dei Giochi”

MILANO (ITALPRESS) – “Ferrovie dello Stato è stata molto coinvolta nella gestione del pre-Olimpiadi e quindi per allestire tutto ciò che poteva essere utile al territorio. Per lo svolgimento delle gare abbiamo investito complessivamente 650 milioni di euro suddivisi fra Lombardia, Veneto, Trentino Alto Adige, realizzando una serie di infrastrutture che poi rimarranno ovviamente al territorio, ma che in questo momento servono per la gestione delle gare con una mobilità integrata che va dal ferro al bus elettrico alle strade. La nostra controllata Anas è stata molto coinvolta insieme a Rete ferroviaria italiana, Busitalia e Trenitalia. Un’operazione sinergica per la migliore riuscita dei giochi olimpici”. Lo ha dichiarato il presidente di gruppo FS Tommaso Tanzilli, a margine della presentazione della sala immersiva realizzata alla Triennale di Milano in occasione dei giochi olimpici invernali di Milano Cortina 2026.

