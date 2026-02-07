Ultime News

7 Feb 2026 Referendum sulla giustizia, Virgilio: "Ecco perché voterò No"
7 Feb 2026 Olimpiadi, Italia show: con Franzoni e Paris arrivano argento e bronzo in discesa libera
7 Feb 2026 Migliori Università d'Europa, la classifica: primato italiano per il Politecnico
7 Feb 2026 Tenta un furto in centro a Cremona: i Carabinieri arrestano un 35enne
7 Feb 2026 Emergenze veterinarie, il servizio cresce: cartelli informativi in tutte le aree cani
Prime medaglie azzurre in discesa: argento Franzoni, bronzo Paris

CORTINA (ITALPRESS) – L’Italia inizia le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 nel miglior modo possibile. Nella discesa maschile Giovanni Franzoni e Dominik Paris hanno vinto rispettivamente la medaglia d’argento e di bronzo, oro per Franjo Von Allmen, che col tempo di 1:51.61 ha confermato il titolo mondiale vinto a Saalbach lo scorso anno.
Prova eccellente per i due azzurri sulla mitica pista “Stelvio”, Giovanni Franzoni, arrivato a 20 centesimi dallo svizzero, ha conquistato l’argento alla sua prima esperienza olimpica. Commovente la dedica per Matteo Franzoso, compagno di squadra e amico fraterno scomparso a settembre, durante un allenamento in Cile. Emozione anche per Dominik Paris, che ha conquistato la sua prima medaglia della sua carriera ai Giochi Invernali dopo cinque partecipazioni. Ora la palla passa alle ragazze che domenica a Cortina proveranno a salire sul podio nella discesa sull’Olympia delle Tofane.
