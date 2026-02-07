Prime medaglie azzurre in discesa: argento Franzoni, bronzo Paris





CORTINA (ITALPRESS) – L’Italia inizia le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 nel miglior modo possibile. Nella discesa maschile Giovanni Franzoni e Dominik Paris hanno vinto rispettivamente la medaglia d’argento e di bronzo, oro per Franjo Von Allmen, che col tempo di 1:51.61 ha confermato il titolo mondiale vinto a Saalbach lo scorso anno.

Prova eccellente per i due azzurri sulla mitica pista “Stelvio”, Giovanni Franzoni, arrivato a 20 centesimi dallo svizzero, ha conquistato l’argento alla sua prima esperienza olimpica. Commovente la dedica per Matteo Franzoso, compagno di squadra e amico fraterno scomparso a settembre, durante un allenamento in Cile. Emozione anche per Dominik Paris, che ha conquistato la sua prima medaglia della sua carriera ai Giochi Invernali dopo cinque partecipazioni. Ora la palla passa alle ragazze che domenica a Cortina proveranno a salire sul podio nella discesa sull’Olympia delle Tofane.

