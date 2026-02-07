Ragazza scomparsa a Castelverde: si cerca Antonietta de Rosa

Si sarebbe allontanata da casa durante la giornata di giovedì senza farci più ritorno.

Sono in corso le ricerche di Antonietta De Rosa, ragazza di 20 anni residente con la famiglia a Costa Sant’Abramo (frazione di Castelverde), scomparsa un paio di giorni fa.

A darne annuncio l’associazione Penelope Lombardia, su richiesta della madre.

Come si legge, la ragazza è alta 1 metro e 70, pesa circa 70 chili, ha capelli e occhi castani; potrebbe indossare un pellicciotto bianco e portare una borsa rosa di Guess.

Ha con sé del denaro contante, ma non i farmaci che dovrebbe assumere.

Chiunque dovesse vederla è pregato di contattare immediatamente le forze dell’ordine, al numero 112, già attive nelle ricerche, oppure l’associazione Penelope Lombardia al numero 380.781.4931.

La famiglia ha sporto denuncia di scomparsa ai Carabinieri di Cremona, nella mattinata di venerdì.

© Riproduzione riservata