Ultime News

7 Feb 2026 Vittoria di carattere: la Vanoli batte Cantù 89 a 87 all'ultimo respiro
7 Feb 2026 La favola di super mamma Francesca Lollobrigida: primo oro dell'Italia ai Giochi invernali
7 Feb 2026 Cremo, davanti puoi contare su un ariete: ecco come Djuric cambia lo spartito
7 Feb 2026 Nicolò Govoni a CremonaOggi: "Un onore rappresentare la pace alle Olimpiadi"
7 Feb 2026 Referendum, Portesani contro Virgilio: "Legittimo cambiare idea, ma spiegare la giravolta"
Nazionali

Sparatoria Rogoredo, morto 30enne cinese rimasto gravemente ferito

(Adnkronos) – È morto nel pomeriggio di oggi il 30enne di nazionalità cinese rimasto ferito lo scorso 1 febbraio nel corso di una sparatoria con la polizia avvenuta in piazza Mistral, in zona Rogoredo, a Milano. L’uomo era ricoverato all’ospedale Niguarda e sin da subito le sue condizioni erano apparse gravissime. 

Prima della sparatoria, il 30enne aveva aggredito una guardia giurata rubandogli l’arma, usata poi per sparare contro la volante blindata dell’Uopi. Gli agenti hanno risposto al fuoco ferendolo a un braccio e alla testa.  

